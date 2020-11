1 In der Tierklinik wurde der Tod des Hundes festgestellt (Symbolbild). Foto: imago images/Eibner Pressefoto / Daniel Lakomski

Zwei Hundehalter treffen am Sonntagmittag auf der Schillerhöhe in Marbach am Neckar aufeinander. Anschließend ist ein Vierbeiner tot. Die Polizei sucht Zeugen.

Marbach am Neckar - Ein Yorkshire-Terrier ist am Sonntagmittag kurz vor 13 Uhr von einem frei laufenden, etwa kniehohen, schwarzen Hund angegriffen worden und in der Folge gestorben. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der sich im Lenauweg auf der Schillerhöhe in Marbach am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) ereignet hat.

Der 37-jährige Besitzer des Yorkshire-Terriers brachte sein Tier nach dem Angriff in eine Tierklinik, wo nur noch der Tod festgestellt werden konnte, berichtet die Polizei. Wie der Hund zu Tode kam, steht derzeit noch nicht fest. Bei dem Besitzer des schwarzen Hundes soll es sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit Glatze handeln, der zum Zeitpunkt des Vorfalls eine schwarze Jacke trug.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 44/90 00 zu melden.