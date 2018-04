Marbach am Neckar Vorfahrt genommen, angebrüllt und geschlagen

Von red/pho 17. April 2018 - 16:05 Uhr

Die Polizei Marbach sucht Zeugen zu dem Vorfall. Foto: dpa

Ein BMW-Fahrer nimmt einer Frau in Marbach die Vorfahrt. Als sie hupt, steigt er mit dem Beifahrer aus und schreit die Frau an. Einer der beiden Männer wird auch handgreiflich.

Marbach - Zuerst nehmen sie ihr die Vorfahrt, dann beleidigen und schlagen sie sie: Zwei Männer waren am Montagabend gegenüber einer 27-Jährigen in Marbach (Kreis Ludwigsburg) sehr rabiat. Das berichtet die Polizei.

Die 27-Jährige war kurz vor 19.30 Uhr in einem Ford auf der Kelterstraße in Rielingshausen unterwegs. Ihren Angaben zufolge kam aus der Einmündung zur Mozartstraße von links ein BMW und nahm ihr die Vorfahrt. Sie musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und hupte. Der Fahrer des BMW hielt kurz darauf an. Zwei Männer stiegen aus dem Auto aus und gingen auf sie zu. Sie wurde angeschrien und beleidigt. Einer der Fremden schlug ihr zudem ins Gesicht. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Telefonnummer 07144/900-0, entgegen.