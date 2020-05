1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 23-Jähriger wird am Sonntag in Marbach am Neckar von drei Unbekannten attackiert. Kurze Zeit später malträtieren die Täter den Passanten mit Faustschlägen, Fußtritten und Pfefferspray.

Stuttgart - Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die am Sonntag gegen 16.15 Uhr in der Bahnhofstraße in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. In der Einfahrt zum Bahnhofsbereich soll ein 23-jähriger Passant, der augenscheinlich stark alkoholisiert war, demnach von drei bislang unbekannten männlichen Personen angesprochen und beschimpft worden sein.

Im weiteren Verlauf soll das Trio den 23-Jährigen mit Faustschlägen, Fußtritten sowie einer Bierdose malträtiert und obendrein mit einem Pfefferspray besprüht haben. Im Anschluss ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung Bahnhofsunterführung. Ein Zeuge, der auf das Geschehen aufmerksam wurde, alarmierte umgehend die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag der junge Mann am Boden und schrie vor Schmerzen.

Polizei bittet um Hinweise

Ein hinzugezogener Rettungsdienst kümmerte sich zunächst vor Ort um den leichtverletzten 23-Jährigen, der anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Einer der Täter soll eine schwarze Maske, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Mütze getragen haben. Von den beiden anderen Tätern liegt bislang keine Personenbeschreibung vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach unter der Nummer 07144/900-0, in Verbindung zu setzen.