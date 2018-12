Marbach am Neckar Senior von Hund gebissen – Hundehalterin gesucht

Von aim 27. Dezember 2018 - 16:03 Uhr

Ein Senior ist am Mittwoch in Marbach von einem Hund gebissen worden (Symbolbild). Foto: dpa

Ein älterer Herr ist bei einem Spaziergang am Mittwoch von einem Hund gebissen worden. Dabei wurde er sich leicht verletzt. Die Polizei sucht nach der unbekannten Hundehalterin.

Marbach am Neckar - Ein 80-jähriger Mann ist bei seinem Spaziergang am Mittwochvormittag von einem Hund gebissen worden. Die Hundehalterin, die ihm in der Lerchenstraße in Marbach (Kreis Ludwigsburg) entgegen kam, soll sich zunächst mit dem Mann gestritten haben. Dann ging sie laut Polizei einfach weiter.

Mehr zum Thema

Leichte Verletzungen durch Hundebiss

Der Vorfall hat sich demnach gegen 11.15 Uhr ereignet. Der Senior lief nach eigener Aussage am Feldrand entlang, als ihm drei Frauen mit ihren Hunden aus Richtung des Wohngebiets entgegen kamen. Die Hunde waren laut Polizei nicht angeleint und näherten sich dem Mann knurrend und bellend. Dann soll eines der Tiere ins Bein des Mannes gebissen und ihm leichte Verletzungen zugefügt haben.

Polizei sucht Zeugen

Der Mann und die Frau sollen sich daraufhin gestritten haben, dann gingen alle drei Frauen mitsamt ihrer Hunde davon. Die Polizei sucht nun nach der Frau, deren Hund zugebissen haben soll. Sie ist laut Beschreibung des Opfers etwa 40 Jahre alt und schlank. Außerdem habe sie dunkle Haare. Auch an den Hund erinnert sich der Senior. Er soll beiges Fell am Körper und weißes Fell am Kopf tragen. Die Schnauze des Vierbeiners beschreibt der Mann als „eingedrückt“, ähnlich einer Bulldogge. Die genaue Hunderasse konnte der 80-Jährige nicht deuten. Zeugen des Vorfalls sollen sich unter der Telefonnummer 071 44 / 90 00 melden.