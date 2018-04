Marbach am Neckar Polizei sucht Bienen-Diebe - Reifenspuren am Tatort

Von red/dpa/pol 07. April 2018 - 11:09 Uhr

Unbekannte haben in Marbach am Neckar fünf Bienenvölker gestohlen. Foto: dpa-Zentralbild

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf Unbekannte, die bei Marbach am Neckar fünf Bienenvölker gestohlen haben.

Marbach am Neckar - Unbekannte Diebe haben nördlich von Marbach am Neckar im Kreis Ludwigsburg fünf Bienenvölker gestohlen. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, sei der Diebstahl am frühen Freitagabend entdeckt worden. Beamte konnte auf dem Feld Reifenspuren sichern, die darauf hindeuten, dass die sperrigen Kisten mit einem Auto abtransportiert worden sind.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise geben können. Der Wert der Bienenvölker liegt bei mehr als 1000 Euro. Es würde immer wieder vorkommen, dass Bienenvölker gestohlen werden, etwa um an den Honig zu gelangen, sagte der Polizeisprecher. Zu dieser Jahreszeit, kurz nach dem Winterschlaf der Tiere, sei ein Diebstahl aber eher ungewöhnlich.

Wer zu diesem Geschehen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter Telefon 07144 9000 zu melden.