1 Die Polizei stoppte den 30-jährige Mazda-Fahrer zweimal. (Symbolfoto) Foto: dpa/Armin Weigel

Ein 30-Jähriger setzt sich an einem Abend gleich zweimal betrunken hinters Steuer. Die Polizei stoppt ihn in beiden Fällen. Jetzt ist er nicht nur seinen Führerschein los.















Marbach am Neckar - Einen unbelehrbaren Autofahrer hat die Polizei am Dienstagabend in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) gleich zweimal gestoppt. Laut Bericht der Beamten war der 30-jährige Mazda-Fahrer einem Verkehrsteilnehmer aufgefallen, da er Schlangenlinien fuhr.

Die verständigten Polizisten hielten den Autofahrer gegen 22.10 Uhr in der Ludwigsburger Straße an. Dabei bemerkten sie, dass es nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, das Gerät zeigte über 2,5 Promille an. Der 30-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Nur rund 30 Minuten später sah eine andere Streifenwagenbesatzung des gleichen Polizeireviers denselben Mazda, der durch die Grabenstraße fuhr. Am Steuer saß wieder der 30-Jährige. Dieses Mal beschlagnahmten die Beamten den Fahrzeugschlüssel. Eine zweite Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Mann muss mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.