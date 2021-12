1 Die Diebe hatten es auf E-Bikes abgesehen. (Symbolbild) Foto: imago stock&people/imago stock&people

Unbekannte E-Bike-Diebe haben in der Nacht zum Dienstag Marbach am Neckar unsicher gemacht und mindestens zwei Elektrofahrräder gestohlen. In zwei weiteren Fällen blieb es beim Versuch. Die Polizei sucht Zeugen.















Marbach am Neckar - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag zwei E-Bikes aus den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) gestohlen. In einem weiteren Fall in unmittelbarer Nähe scheiterten die Unbekannten offenbar beim Versuch zwei weitere E-Bike zu entwenden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, hebelten die Täter eine Brandschutztür in den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses im Eisenachweg auf. Aus dem Inneren stahlen sie ein Haibike Nduro 80 im Wert von etwa 6000 Euro sowie ein etwa 3500 Euro teures Cube Stereo Hybrid 120 pro mitsamt den dazugehörigen Ladegeräten.

Wohl dieselben Täter versuchten auch aus dem Keller eines benachbarten Mehrfamilienhauses in der Steigackerstraße zwei E-Bikes zu stehlen. Dazu hebelten sie die Türen zweier Kellerräume auf. Vermutlich wurden sie dabei gestört und flüchteten, da die Räder in der Tiefgarage des Hauses zurückblieben. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet unter der Telefonnummer 07144/900-0 um Zeugenhinweise.