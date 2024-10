Marbach am Neck: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt – Mitarbeiter leicht verletzt

1 Ein Unbekannter wurde dabei erwischt, wie er eine Getränkedose klauen wollte. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

In Marbach am Neckar hat ein Mitarbeiter eines Supermarkts einen unbekannten Täter dabei erwischt, wie dieser eine Getränkedose klauen wollte. Es kam daraufhin zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung und der Täter versprüht Pfefferspray.











Am Freitag ist es in einem Supermarkt in der Grabenstraße in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein bislang unbekannter Täter gegen 9.45 Uhr von einem Mitarbeiter dabei erwischt, wie er mit einer nicht bezahlten Getränkedose den Markt verlassen wollte.