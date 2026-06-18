Manuel Neuer und Co.: Deutsche Promis im Baby-Fieber

Vom Fußball-Star bis zur Sängerin: In der deutschen Promiwelt herrscht Baby-Boom. Mehrere bekannte Paare erwarten Nachwuchs oder haben ihre Schwangerschaft erst kürzlich öffentlich gemacht. Ein Überblick über die schönsten Baby-News des Jahres 2026.

Windeln, Babyfläschchen und schlaflose Nächte: In der deutschen Promiwelt häufen sich derzeit die frohen Botschaften. Vom Nationaltorhüter über die Schlagersängerin bis zum früheren Rosenkavalier - gleich mehrere bekannte Gesichter erwarten 2026 Nachwuchs oder haben ihre Schwangerschaft erst vor Kurzem öffentlich gemacht. Für die einen beginnt damit ein völlig neues Lebenskapitel, für die anderen wächst die Familie weiter. Ein Überblick.

Diese Promis erwarten Nachwuchs: Manuel Neuer und Anika Neuer: zweites Kind

Neuer Ex-Frau Nina Neuer: erstes Kind

Amira Aly und Christian Düren: erstes gemeinsames Kind

Jeanette Biedermann: erstes Kind

Julian Claßen und Palina: erstes gemeinsames Kind

Andrej Mangold und Annika Jung: erstes Kind

Lea Wagner: erstes Kind Manuel und Anika Neuer warten auf Nummer zwei Bei Fußballprofi Manuel Neuer (40) und seiner Frau Anika (26) steht schon bald wieder Familienglück ins Haus. Der Torhüter bestätigte die Schwangerschaft im Mai 2026 selbst im Gespräch mit "BR24Sport". Das Paar, das Ende 2023 geheiratet hatte, zieht bereits Sohn Luca groß, der im März 2024 zur Welt kam. Wann genau das zweite Kind kommen soll, haben die Neuers nicht verraten. Da die Schwangerschaft bereits im Frühjahr öffentlich wurde, dürfte die Geburt jedoch in den kommenden Monaten bevorstehen.

Die Liebesgeschichte der beiden begann nach Neuers Trennung von seiner ersten Frau Nina Neuer (geb. 1993). Seit der Hochzeit lebt das Paar überwiegend am Tegernsee und hält sein Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Manuel Neuer nimmt derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft an der Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA teil.

Auch Ex-Frau Nina Neuer ist schwanger

Kurios: Zeitgleich erwartet auch Dressurreiterin Nina Neuer ein Baby. Die Ex-Frau des Fußball-Weltmeisters 2014 machte ihre Schwangerschaft Anfang Juni 2026 indirekt über Instagram öffentlich, wo ein deutlich sichtbarer Babybauch für zahlreiche Glückwünsche sorgte.

Über den Vater des Kindes hält sich die Reiterin bedeckt, auch ein Geburtstermin ist nicht bekannt. Von Manuel Neuer ist sie seit 2020 getrennt.

Amira Aly und Christian Düren werden Eltern

Für Amira Aly (33) beginnt ebenfalls ein neues Familienkapitel. Die Moderatorin bestätigte der "Bild"-Zeitung Mitte Mai, dass sie mit ihrem Partner Christian Düren (35) Nachwuchs erwartet. Zuvor hatte das Paar die Schwangerschaft mehrere Wochen lang für sich behalten.

Für Aly ist es bereits das dritte Kind: Aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher (48) hat sie zwei Söhne (geb. 2019 und 2020). Mit dem TV-Moderator Düren erwartet sie nun das erste gemeinsame Baby. Einen konkreten Geburtstermin nannten die beiden noch nicht.

Besonders schön: Christian Düren feiert am morgigen Freitag seinen 36. Geburtstag. Unter anderem bekommt er eine Dubai-Schokoladen-Torte von Amira - auf Instagram kann man der talentierten Hobbykonditorin seit ein paar Tagen bei den Vorbereitungen zusehen.

Jeanette Biedermann erfüllt sich einen Herzenswunsch

Mit 46 Jahren erlebt Jeanette Biedermann ihr ganz persönliches Baby-Wunder. Die Sängerin und Schauspielerin machte ihre Schwangerschaft Anfang März 2026 öffentlich. Seither zeigt sie ab und zu stolz ihren Babybauch auf Instagram.

Biedermanns Partner steht nicht in der Öffentlichkeit. Einen genauen Geburtstermin gibt es nicht.

Julian Claßen und Palina erweitern Patchworkfamilie

Auch bei Influencer Julian Claßen (33) und seiner Partnerin Palina gibt es freudige Nachrichten. Nach dem Verlust ihres ungeborenen Kindes Anfang des Jahres gaben die beiden Anfang Mai die erneute Schwangerschaft via Instagram bekannt.

Julian Claßen hat aus seiner 13-jährigen Beziehung mit Bianca "Bibi" Heinicke (33), die mit dem YouTube-Kanal "BibisBeautyPalace" bekannt wurde, bereits einen Sohn (geb. 2018) und eine Tochter (geb. 2020).

Die Partnerschaft mit Palina wurde im November 2024 öffentlich, im selben Monat feierten sie bei den Bambi-Awards in München auch schon ihren ersten Pärchenauftritt auf dem roten Teppich. Seitdem teilen sie regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben.

Andrej Mangold wird zum ersten Mal Vater

Große Vorfreude herrscht auch bei Andrej Mangold (39). Der frühere "Bachelor" verkündete gemeinsam mit seiner Verlobten Annika Jung Anfang März auf Instagram die Schwangerschaft.

Mangold und Jung sind seit rund vier Jahren ein Paar. Erst im Januar machte der Ex-Basketballprofi seiner Partnerin einen Heiratsantrag. Noch vor der Geburt ihres ersten Kindes wollen die beiden heiraten. Ein genauer Termin ist nicht bekannt - aufgrund der frühen Bekanntgabe dürfte das Baby aber noch im Laufe des Jahres 2026 kommen.

Sport-Moderatorin Lea Wagner wird Mama

Freudige Nachrichten auch bei Lea Wagner (31): Die ARD-Moderatorin wird Ende des Sommers zum ersten Mal Mutter. Die Sportjournalistin, die fest zum Moderationsteam der "Sportschau" gehört, gab ihre Schwangerschaft im März bekannt. Trotz der Schwangerschaft bleibt Wagner dem Publikum vorerst erhalten: Sie ist fest für die Berichterstattung zur Fußball-Weltmeisterschaft eingeplant, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet.

Lea Wagner hatte im Dezember 2025 geheiratet. Die Identität ihres Partners hält die Moderatorin jedoch bewusst aus der Öffentlichkeit heraus: "Privat bleibt privat. Ich möchte mich, uns, da einfach schützen und hoffe, dass die Menschen Verständnis haben", sagte die Sportjournalistin damals der "Bild"-Zeitung.