Manuel Neuer und Co.: Deutsche Promis im Baby-Fieber

Vom Fußball-Star bis zur Sängerin: In der deutschen Promiwelt herrscht Baby-Boom. Mehrere bekannte Paare erwarten Nachwuchs oder haben ihre Schwangerschaft erst kürzlich öffentlich gemacht. Ein Überblick über die schönsten Baby-News des Jahres 2026.
Windeln, Babyfläschchen und schlaflose Nächte: In der deutschen Promiwelt häufen sich derzeit die frohen Botschaften. Vom Nationaltorhüter über die Schlagersängerin bis zum früheren Rosenkavalier - gleich mehrere bekannte Gesichter erwarten 2026 Nachwuchs oder haben ihre Schwangerschaft erst vor Kurzem öffentlich gemacht. Für die einen beginnt damit ein völlig neues Lebenskapitel, für die anderen wächst die Familie weiter. Ein Überblick.