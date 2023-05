1 In mehreren Medienberichten wurden Vorwürfe gegen Filmstar Til Schweiger und die Bedingungen am Set von „Manta Manta“ laut. Foto: IMAGO/snowfieldphotography/IMAGO/D. Kerlekin

Nach einem „Spiegel“-Bericht über angebliche Schikane und ein „Klima der Angst“ bei den Dreharbeiten zum Film „Manta Manta - Zwoter Teil“ will die Produktionsfirma mögliche Vorfälle am Set aufklären lassen. „Ich nehme die Vorwürfe sehr ernst, und wir haben mit einer intensiven Aufklärung begonnen“, sagte der Chef von Constantin Film, Martin Moszkowicz, im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Filmbranche hatten in einem „Spiegel“-Bericht anonym Vorwürfe erhoben mit Blick auf mögliche Vorfälle bei Dreharbeiten. Dabei ging es vor allem um den Film „Manta Manta - Zwoter Teil“, bei dem Filmstar Til Schweiger auch Regie führte.