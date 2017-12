Manowar-Konzerte in Stuttgart abgesagt Metal-Band muss Auftritte verschieben

Von juw 15. Dezember 2017 - 10:22 Uhr

Die Band Manowar muss ihre zwei Stuttgarter Shows absagen Foto: Archiv

Die beiden für Freitag und Samstag in der Porsche-Arena in Stuttgart angesetzten Konzerte der Band Manowar müssen verschoben werden. Fans, die Tickets haben, sollten diese laut Band aber behalten.

Stuttgart - Die beiden letzten Konzerte der „Final Battle“-Tour der Metalband Manowar werden verschoben. Betroffen sind zwei Shows in Stuttgart am 15. und 16. Dezember. Als Begründung nennt die Band die plötzliche Erkrankung von Bassist Joey DeMaio, die in einem Statement der Band genauer beschrieben wird: „Unglücklicherweise, aufgrund einer Lebensmittelvergiftung und Dehydration, wird Joey DeMaio aktuell von einem Arzt betreut und darf für einige Zeit nicht reisen. Deshalb werden die letzten beiden Shows der „Final Battle“-Welttour verschoben.“

Weiterhin informieren Manowar: „Joey wird sich vollständig erholen und nach ausreichender Behandlung wieder in den Kampf ziehen. Fans, die Tickets für die Stuttgart-Shows am 15. und 16. Dezember gekauft haben, bitten wir um Geduld. Behaltet eure Tickets, während wir daran arbeiten, so bald wie möglich neue Termine für diese Shows zu finden.“