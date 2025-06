Mannheimer Stadtrat: Mehr als 20 Zusagen für FKK-Swinger-Urlaub

Nach Verstreichen der Anmeldefrist für seinen „FKK-Swinger-Urlaub mit interessantem Politik-Programm“ zeigt sich der Mannheimer Stadtrat Julien Ferrat (Die Mannheimer) mit den Rückmeldungen zufrieden. Mit ihm gebe es 22 Zusagen, sagt Ferrat. Insgesamt hätten sich 75 Interessenten gemeldet. Bei einigen sei noch unklar, ob sie von ihrem Arbeitgeber freibekommen.

Im Bereich der verbindlichen Zusagen seien sechs Personen aus Mannheim, drei Personen aus dem benachbarten Rhein-Neckar-Kreis und zwei Personen aus dem benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis. Der Rest komme aus Deutschland quer über die Republik verteilt. „Insgesamt sind wir 14 Männer und acht Frauen. Ich bin froh, dass wir eine illustre Reisegruppe geworden sind.“

Ferrat hatte Mitte Mai eine Anzeige im Amtsblatt veröffentlicht und dabei zu einer „Politischen Bildungsfahrt nach Cap d’Agde“ aufgerufen. Zu Cap d’Agde an der französischen Mittelmeerküste gehört die FKK-Anlage Village Naturiste. Ein Bild zum Artikel zeigte Ferrat nackt am Strand - sein Geschlechtsteil bedeckte er nur mit einem Schild mit der Aufschrift „Die Mannheimer im Gemeinderat“. Im August soll es laut Ferrat acht Tage nach Frankreich gehen. Die Reisekosten trage jeder Teilnehmer selbst.

Eine Hütte für zehn Personen ist bereits gebucht

Ferrat hat nach eigener Aussage bereits eine Hütte für zehn Personen in der FKK-Anlage gebucht. Er möchte demnach bevorzugt Menschen aus Mannheim darin unterbringen. Die Nicht-Mannheimer wolle er miteinander in Kontakt bringen, damit diese sich dann selbst eine Unterkunft anmieten könnten.

Der 33-Jährige ist Alleinstadtrat, studierter Sozialwissenschaftler und im Online-Handel tätig. Genauer will er seine berufliche Tätigkeit nicht beschreiben.

CDU kritisierte den Aufruf als „hirnverbrannt“

Die CDU hatte den Beitrag im Amtsblatt scharf kritisiert. „Ich finde den Aufruf an der Stelle hirnverbrannt, weil ich glaube, dass er der Politik eher schadet“, sagte Christian Hötting, CDU-Kreisvorsitzender in Mannheim und Stadtrat. Die Stadtverwaltung hielt sich mit einer Bewertung des Beitrags zurück.

Vor dem Trip nach Frankreich soll es laut Ferrat auch noch das in der Anzeige bereits angekündigte „Trainingslager mit Outdoor-Sex am FKK-Strand“ in Mannheim geben. Dieses finde unter Ausschluss der Medienöffentlichkeit statt. „Zum einen gilt es die Privatsphäre der Teilnehmer zu schützen. Zum anderen wollen wir uns ungestört auf die acht Tage Ausdauersport vorbereiten. Wir wollen als eingespieltes Team nach Cap d’Agde anreisen und in den acht Tagen gut performen“, sagte Ferrat.