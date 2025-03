Mannheimer Projekt: Start-up gewinnt Schiffstreibstoff aus Abwasser

1 „Unsere Technologie kann nicht nur Emissionen vermeiden, sondern aus Abfallstoffen echten Mehrwert schaffen“, sagte Icodos-Mitgründer Vidal Vazquez. Foto: dpa/Axel Heimken

Die Schifffahrt muss beim Klimaschutz besser werden, sagen auch Experten der EU. Treibstoff aus Abwasser könnte einen Beitrag dazu leisten. Selbst der Nabu lobt ein Mannheimer Projekt als wegweisend.











Das Mannheimer Start-up Icodos stellt in einem neuartigen Verfahren aus Abwasser klimaneutrales Methanol als Schiffstreibstoff her. Das Verfahren hat das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) als Kooperationspartner des Projektes patentiert. Die Produktionsanlage „Mannheim 001“ an der Kläranlage in Mannheim wurde nun eröffnet. Auch der Naturschutzbund Nabu lobt das Projekt als wegweisend - vor allem mit Blick auf das Abwasser als Quelle für den notwendigen Kohlenstoff, wie Schifffahrt-Experte Sönke Diesener sagte.