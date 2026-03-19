Mannheimer Liedertafel: Chorsingen ist Balsam für die Seele

Gemeinschaftliches Singen ist eine Medizin ohne Nebenwirkungen. Das Wundermittel wird mittlerweile auch all jenen angeboten, die sich nicht an einen Chor binden wollen.
Da stehen 30 Erwachsene im Kreis und gähnen – freiwillig. Frauen, Männer, Jüngere, Ältere in Jeans, Sweatshirts oder Strickpullis. Offiziell ist es eine Stimmübung, inoffiziell der Feierabend-Start. Die Mannheimer Liedertafel lädt einmal im Monat zum freien Chorsingen in ihr Stammhaus ein, das sie 1870 selbst in der Innenstadt erbaut hat und bis heute besitzt. Niemand muss Vereinsmitglied sein.