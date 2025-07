1 Die Löscharbeiten in Mannheim dauern am Nachmittag an (Symbolfoto). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Philipp von Ditfurth

In Mannheim brennt ein Dachstuhl. Menschen befanden sich wohl nicht im Gebäude. Die Anwohner werden gewarnt.











In der Mannheimer Innenstadt brennt in der Nähe des Marktplatzes ein Dachstuhl. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten, Verkehrsteilnehmer mit Beeinträchtigungen rechnen, wie die Polizei mitteilte. Die Löscharbeiten dauern einer Sprecherin zufolge an.