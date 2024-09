Mannheim: Zwei Männer nach Messerstecherei in Haft - zwei Verletzte

1 Die Männer befinden sich in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Sechs Männer einer Gruppe geraten in Mannheim in Streit. Erst wird ein Dolch, dann ein Messer gezückt. Der Grund für die Auseinandersetzung bleibt zunächst unklar.











Zwei 28-Jährige sitzen nach einer Messerstecherei in Mannheim in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft erließ wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung Haftbefehl, wie die Anklagebehörde und die Polizei mitteilten. Demnach sollen am Sonntagvormittag sechs Männer aus einer rund 20-köpfigen Gruppe in Streit geraten sein. Dabei soll ein Mann zu Boden gegangen sein und sich leicht verletzt haben. Einem zweiten Mann soll einer der beiden 28-Jährigen mit einem Messer in den Oberarm gestochen haben. Der Grund für den Streit ist demnach unklar.