Mannheim: Waffen- und Messerverbotszone wird ausgeweitet

1 Messer sind in Mannheim in bestimmten Bereichen verboten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Seit einem Jahr ist in Baden-Württembergs zweitgrößter Stadt Mannheim das Mitführen von Waffen und Messern in bestimmten Bereichen verboten. Das wird nun ausgeweitet.











Die seit einem Jahr in Teilbereichen der Mannheimer Innenstadt geltende Waffen- und Messerverbotszone hat sich aus Sicht der Verantwortlichen bewährt und soll nun angepasst werden. Nach Auskunft der Stadt betrifft die Änderung den räumlichen Geltungsbereich und die zeitliche Geltungsdauer. Dazu habe sich die Stadtverwaltung nach Beratungen mit dem Polizeipräsidium Mannheim entschieden, hieß es in einer Pressemitteilung. Die geänderte Verordnung werde am Donnerstag im Amtsblatt bekannt gemacht.