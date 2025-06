1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

Ein 65-Jähriger schafft es nicht mehr, rechtzeitig in eine Straßenbahn einzusteigen. Er wird bis zur nächsten Station mitgeschleift. Dann geht er aufgebracht auf den Fahrer los.











Ein Mann ist in Mannheim mehr als 200 Meter von einer Straßenbahn mitgeschleift worden. Der 65-Jährige wollte am Dienstagvormittag in die Bahn einsteigen, als sich die Türen bereits schlossen, wie die Polizei mitteilte. Dabei blieb sein Arm in der Tür stecken.