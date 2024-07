1 Den Eltern blieb nichts anderes übrig als die Polizei zu rufen. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Ein etwas ungewöhnlicher Hilferuf geht bei der Polizei ein: Ein kleiner Junge hat seine Eltern in einem Zimmer eingeschlossen.











Ein Vierjähriger hat am Sonntagmorgen in Mannheim seine Eltern in einem Zimmer eingeschlossen. Weil die Eltern nicht mehr herauskamen, riefen sie bei der Polizei an und schilderten ihre Lage, wie es in einer Mitteilung hieß.