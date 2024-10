1 Die Polizei konnte den Unbekannten nicht festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Zwei Jugendliche streiten sich vor einem Schnellrestaurant. Einer der beiden zückt ein Messer und sticht damit dem anderen in den Oberschenkel.











Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen ist ein 14-Jähriger in Mannheim mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, gerieten der 14-Jährige und ein bislang Unbekannter am Freitagabend vor einem Schnellrestaurant in Streit.