1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In einem leerstehenden Haus dreht jemand ein Ventil auf. Dann fließt das Wasser unaufhörlich.











Einen schwerwiegenden Wasserschaden haben Unbekannte in einem Haus in Mannheim verursacht. Die Polizei schätzte den Schaden in dem unbewohnten und sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhaus auf etwa 150.000 Euro.