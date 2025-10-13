Mannheim: Unbekannte entsorgen krebserregenden Müll auf Grünfläche

Eine Frau findet acht große Säcke in Mannheim voller gesundheitsgefährdender Stoffe. Der Müll wurde illegal entsorgt.

In Mannheim haben Unbekannte mehrere Müllsäcke mit Asbest in einer Grünanlage in abgeladen und zurückgelassen.

Insgesamt acht sogenannte Big Bags, also große Schüttgutbehälter, wurden von einer Zeugin gefunden, teilte die Polizei mit.

Asbest ist gesundheitsgefährdend, seine Verwendung und Herstellung verboten

Asbest ist ein krebserregender Stoff, wie das Umweltbundesamt mitteilt. Lange wurde der Stoff in der Bauindustrie verwendet und als Dämmmaterial eingesetzt. Denn das Material ist günstig, langlebig und hitzebeständig. Die Fasern von Asbest können sich jedoch in der Lunge ablagern und Krankheiten auslösen, wenn sie eingeatmet werden. Seit 1993 ist seine Verwendung und Herstellung in Deutschland verboten.

Die Ermittler bitten Zeugen, sich zu melden. ﻿