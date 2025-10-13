Mannheim Unbekannte entsorgen krebserregenden Müll auf Grünfläche red/dpa/lsw 13.10.2025 - 16:32 Uhr 1 Die Ermittlungen der Polizei dauer an. (Symbolbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod Eine Frau findet acht große Säcke in Mannheim voller gesundheitsgefährdender Stoffe. Der Müll wurde illegal entsorgt. Link kopiert In Mannheim haben Unbekannte mehrere Müllsäcke mit Asbest in einer Grünanlage in abgeladen und zurückgelassen. Insgesamt acht sogenannte Big Bags, also große Schüttgutbehälter, wurden von einer Zeugin gefunden, teilte die Polizei mit. Unsere Empfehlung für Sie Großprojekt in Leonberg Postareal und Brückenschlag: Auch das Drumherum muss stimmen Die Stadt Leonberg beauftragt ein Planungsbüro, das unter anderem die Bereiche unter der Brücke gestalten soll. Was verfrüht anmutet, ist beim Blick aufs große Ganze jedoch notwendig. Asbest ist gesundheitsgefährdend, seine Verwendung und Herstellung verboten Asbest ist ein krebserregender Stoff, wie das Umweltbundesamt mitteilt. Lange wurde der Stoff in der Bauindustrie verwendet und als Dämmmaterial eingesetzt. Denn das Material ist günstig, langlebig und hitzebeständig. Die Fasern von Asbest können sich jedoch in der Lunge ablagern und Krankheiten auslösen, wenn sie eingeatmet werden. Seit 1993 ist seine Verwendung und Herstellung in Deutschland verboten. Die Ermittler bitten Zeugen, sich zu melden.