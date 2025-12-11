Ein Mann soll in Mannheim mit dem Auto gezielt Fußgänger erfasst haben. Das psychiatrische Gutachten könnte entscheidend sein – doch die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen.
Nach der Todesfahrt in der Mannheimer Innenstadt hat ein psychiatrischer Gutachter beim Prozess vor dem Landgericht Mannheim unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen ist laut Staatsanwaltschaft davon auszugehen, dass der 40 Jahre alte Angeklagte seit vielen Jahren an einer psychischen Erkrankung leide. Es sei daher nicht auszuschließen, dass er zum Zeitpunkt der Taten vermindert schuldfähig war. Weil das Gutachten Fragen zu einer möglichen psychiatrischen Erkrankung des Angeklagten behandelt, entschied die Kammer, die Öffentlichkeit von diesem Teil der Verhandlung auszuschließen.