Mannheim Streit um Fitnessgerät – Mann zückt Messer

Von red/dpa/lsw 28. März 2018 - 12:38 Uhr

Zwei Männer streiten sich in einem Mannheimer Fitnessstudio um ein Trainingsgerät – einer zückte dabei ein Messer. (Symbolfoto) Foto: dpa

Weil beide dasselbe Gerät benutzen wollten, geraten zwei Männer in Mannheim in einem Fitnessstudio in einen Streit. Dann zückt einer unvermittelt ein Messer.

Mannheim - Im Streit um ein Fitnessgerät hat ein Sportler in Mannheim zwei Menschen mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 33-Jähriger am Dienstagabend im Fitnessstudio mit dem Unbekannten aneinandergeraten, weil beide dasselbe Gerät benutzen wollten. Daraufhin bedrohte der andere ihn mit einem Messer. Der 33-Jährige rief daraufhin einen Mitarbeiter des Studios, der den Ausgang verriegelte, damit der Unbekannte nicht flüchten konnte.

Auch Mitarbeiter mit Messer bedroht

Der bedrohte daraufhin jedoch auch den 20 Jahre alten Mitarbeiter mit dem Messer, der daraufhin die Tür wieder freigab. Der Unbekannte konnte in der Folge flüchten. Um was für ein Gerät sich der Streit drehte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.