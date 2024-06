1 Sechs Verletzte hat ein Unfall in Mannheim gefordert (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Brandt

In der Nähe der SAP-Arena hat sich am Samstag ein schwerer Unfall ereignet. Eine Person schwebt in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.











Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 36 bei der Mannheimer SAP-Arena sind insgesamt sechs Menschen verletzt worden – einer davon lebensgefährlich. Ein Autofahrer habe mit hoher Geschwindigkeit versucht, sich in einer Baustelle an anderen Fahrzeugen vorbeizudrängen, teilte die Polizei mit. Dabei sei es am Samstagmittag zum Zusammenstoß mit einem weiteren Auto gekommen.