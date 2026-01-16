Mannheim: Schwarzfahrer soll Bahnmitarbeiter im Zug geschlagen haben

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Ein Mann in einem ICE hat kein gültiges Ticket und versucht zu fliehen. Als ein Mitarbeiter ihn stoppt, eskaliert die Situation.











Ein Fahrgast ohne gültiges Ticket soll einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der 36-Jährige am Donnerstagmittag in einem ICE von Frankfurt nach Mannheim unterwegs. Nachdem er bei der Kontrolle keinen Fahrschein vorzeigen konnte, soll er sich kurz vor dem Halt am Mannheimer Hauptbahnhof störend verhalten haben. Anschließend versuchte er den Angaben nach zu fliehen.