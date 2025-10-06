Mannheim: Schüsse in Kiosk - Verdächtiger weiter auf der Flucht

In einem Kiosk in Mannheim wird ein Mann durch Schüssel lebensgefährlich verletzt. Der Täter wurde bisher nicht gefasst. Das sagt die Polizei zum aktuellen Ermittlungsstand.
Nach den Schüssen auf einen 39-Jährigen in einem Mannheimer Kiosk ist der Verdächtige weiter auf der Flucht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, wie ein Sprecher sagte. Der 39-Jährige war am Samstagabend durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Nach der Tat suchte die Polizei bereits in der Nacht mit einer Großfahndung erfolglos die Stadt ab. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, hieß es.