Polizistenmord an Rouven Laur - der Mensch hinter der Uniform

Am 2. Juni 2024 starb Rouven Laur - nun ist das Urteil gefallen. Das Schicksal des Polizisten, der bei einem Messerangriff in Mannheim getötet wurde, bewegt viele. Wer mehr über den jungen Mann erfahren möchte, erhält Antworten in seiner Heimatstadt Neckarbischofsheim [ Aus unserem Plus-Archiv].
Vielleicht zeigt gerade jener Einsatz, den Rouven Laur mit seinem Leben bezahlte, was für einen feinen Charakter dieser junge Mann hatte und mit welcher Überzeugung er seinen Beruf ausübte: Der 29-jährige Polizist eilte Menschen zu Hilfe, deren Ansichten er nicht geteilt hatte, ja sogar fragwürdig fand.