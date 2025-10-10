Mannheim: Randalierer löst größeren Polizeieinsatz aus

Großeinsatz in Mannheim-Gartenstadt: Ein 24-Jähriger soll dort Polizisten mit einem „waffenähnlichen Gegenstand“ bedroht haben. Zahlreiche Beamte umstellen daraufhin ein Wohnhaus.
– Ein Mann hat in Mannheim einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz zuvor sei über den Notruf eine randalierende Person in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Im weiteren Verlauf bedrohte der 24-Jährige demnach anrückende Streifenbeamte mit einem „waffenähnlichen Gegenstand“ und verschanzte sich in seiner Wohnung.