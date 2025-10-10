Mannheim: Randalierer löst größeren Polizeieinsatz aus

Das Wohngebäude im Stadtteil Gartenstadt wurde daraufhin von zahlreichen Polizeikräften gesichert. Einem Sprecher zufolge waren auch Spezialkräfte im Einsatz. Nach längeren Verhandlungen sei es den Beamten gelungen, den Mann zur Aufgabe zu bewegen. Sie nahmen ihn widerstandslos fest. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Dabei soll auch geklärt werden, ob der Mann tatsächlich eine Waffe hatte.