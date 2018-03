Mannheim Radfahrer stirbt nach Crash mit Straßenbahn

Tödlicher Unfall in Mannheim (Symbolbild) Foto: dpa

Nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Mannheim ist ein Radfahrer ums Leben gekommen. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Der Unfall hatte sich bereits am Mittwoch ereignet.

Mannheim - Der Zusammenstoß mit einer Straßenbahn hat einen Radfahrer in Mannheim das Leben gekostet. Der Mann sei am Freitag in einer Klinik gestorben, teilte die Polizei mit. Der Unfall hatte sich am Mittwoch ereignet, seitdem lag der 54-Jährige mit schwersten Kopfverletzungen in einem Krankenhaus.

Der Mann hatte Augenzeugen zufolge plötzlich und ohne Ankündigung die Richtung gewechselt und war so vor die Bahn geraten. Der Fahrer konnte trotz einer Notbremsung den Zusammenprall nicht verhindern.