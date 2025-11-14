Mannheim: Polizist soll Mann Marihuana untergejubelt haben

Mehrere Päckchen Marihuana tauchten plötzlich bei der Kontrolle eines Mannes auf. Ein Polizist soll Beweise manipuliert haben. Was steckt hinter dem Vorwurf?
Ein Polizist aus Mannheim soll einem Mann Marihuana untergejubelt haben, um einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken. Der Beamte habe obendrein zwei weitere Kollegen davon überzeugen wollen, den vermeintlichen Marihuana-Fund polizeilich zu vermerken, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim. Die Staatsanwaltschaft erhob nun Anklage. Der Polizist sei außer Dienst gestellt.