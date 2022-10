1 Die Polizei erwischte zahlreiche Menschen in Mannheim im Umfeld einer Veranstaltung mit Drogen wie LSD und Kokain (Symbolbild). Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Fritsch

Die Polizei ermittelt nach einer Techno-Veranstaltung in der Maimarkthalle am Wochenende in Mannheim gegen über 300 Menschen – hauptsächlich wegen Drogen.















Kontrollen der Polizei bei einer Technoveranstaltung am Wochenende in Mannheim haben zu Ermittlungen gegen 330 Personen geführt, gegen 315 von ihnen wegen des Verdachts gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Zur Party in der Maimarkthalle von Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag waren mehrere Tausend Menschen angereist. Insgesamt wurden 182 Fahrzeuge und 685 Personen überprüft, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr wurden laut Polizei dieses Mal mehr Drogen sichergestellt. Über 250 Gramm verschiedenster Drogen, von Cannabisprodukten über Heroin, Kokain und LSD-Trips bis hin zu Amphetamin und psychogenen Pilzen wurden beschlagnahmt. Hinzu kommen über 500 Ecstasy-Tabletten. Mehrere Hundert Euro Dealgeld wurden kassiert. Acht Menschen durften nach Zahlung einer Sicherheitsleistung ihren Nachhauseweg antreten.

Auch Diebstähle, Körperverletzungen und Raubdelikte

Notiert wurden außerdem drei Taschendiebstähle, drei gefährliche Körperverletzungen und zwei Raubdelikte. Zwei vorläufig Festgenommene werden zudem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Mehr als 20 Menschen wurden mit Kreislaufproblemen in verschiedene Kliniken eingeliefert.

Ein 38-Jähriger wurde am Freitagabend im Besitz verschiedener Drogen, darunter über 100 Ecstasy-Tabletten, aufgegriffen. Darüber hinaus zeigte er einen gefälschten Pass. Weitere Überprüfungen ergaben, dass er bereits per Haftbefehl gesucht und zur Festnahme ausgeschrieben war.