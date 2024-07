1 Der mutmaßliche Drogenhändler lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Foto: Friso Gentsch/dpa/Friso Gentsch

Ein Autofahrer fährt in Mannheim Schlangenlinien, knallt immer wieder gegen den Bordstein. Die Polizei will den Mann kontrollieren. Er hält kurz an. Doch dann gibt er Gas.











Ein mutmaßlicher Drogendealer hat sich in Mannheim am Mittwoch eine kilometerlange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 29-Jährige wurde aber gefasst und sitzt seitdem in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.