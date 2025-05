Mann vor Straßenbahn gestoßen - Verdächtiger in U-Haft

1 Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

Ein Mann wird von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Kurz darauf wird ein Mann festgenommen. Zwei Tage nach dem Vorfall veröffentlicht die Polizei neue Details.











Nach dem Stoß eines Mannes vor eine einfahrende Straßenbahn in Mannheim ist ein 36-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Ihm wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, wie die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft mitteilte.