Mannheim: Mann muss nach Messerangriff auf Frau in Psychiatrie

Mann muss nach Messerangriff auf Frau in Psychiatrie

Der Täter griff eine 28-Jährige mit einem Klappmesser an.

Ein psychisch kranker Mann soll im Januar eine Frau an einer Ampel in Mannheim unvermittelt angegriffen haben. Erst als weitere Menschen hinzukamen, ließ er von ihr ab.











Nach einem Messerangriff auf eine junge Frau in Mannheim wird ein 29-Jähriger in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Dies hat das Landgericht Mannheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft entschieden. Demnach soll der Mann an einer paranoid-halluzinatorischen Psychose leiden und im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt haben.