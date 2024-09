Mannheim: Mann greift Kontrahenten mit Machete an

1 Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Wegen vorangegangener Drogengeschäfte geraten zwei Männer in Mannheim aneinander. Passanten gehen dazwischen. Doch einer der beiden kommt mit Machete wieder.











Ein Mann soll wegen Streit um Drogengeschäfte in Mannheim einen Kontrahenten mit einer Machete am Arm verletzt haben. Der 25-Jährige sitzt seit Mittwoch in Haft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Er soll mit dem 28-jährigen mutmaßlichen Opfer zunächst in Streit geraten sein und dieses zu Boden geschubst haben. Passanten hätten eingegriffen und konnten den Streit vorerst schlichten.