Mannheim: Mann bei Streit mit Messer verletzt - 44-Jähriger in U-Haft

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen zieht ein Mann ein Messer und sticht damit auf einen Kontrahenten ein. Dann taucht er für längere Zeit unter.











Bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen in Mannheim soll ein Mann einem Kontrahenten mit einem Messer in den Hals und in den Oberarm gestochen haben. Der 39-Jährige kam verletzt in eine Klinik. Als Tatverdächtiger wurde ein 44-Jähriger festgenommen. Er sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen den Mann wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.