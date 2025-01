Mannheim: Lastwagen kommt von Straße ab und fährt in Schrebergärten

Lastwagen kommt von Straße ab und fährt in Schrebergärten

1 Ein Lkw ist in Mannheim in eine Schrebergartenhütte gekracht (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Ein Lkw kommt in Mannheim von der Fahrbahn ab und kracht in eine Schrebergartenhütte. Der Fahrer wird leicht verletzt, die Hütte komplett zerstört.











Link kopiert



Ein Lastwagen ist in Mannheim von der Bundesstraße 36 abgekommen und in eine Schrebergartenhütte gekracht. Polizeiangaben zufolge verletzte sich der Fahrer leicht. Das Fahrzeug kreuzte ersten Erkenntnissen nach den Gegenverkehr und kam in der Schrebergartenanlage zum Stehen. Eine Hütte wurde komplett zerstört, Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht darin. Die Unfallursache war zunächst unklar, Glatteis schloss die Polizei aber als Grund aus.