1 Auf der Bahnstrecke bei Mannheim haben Kinder den Zugverkehr gefährdet. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Auf einer Bahnstrecke bei Mannheim haben Kinder den Zugverkehr gefährdet, indem sie Steine auf die Gleise gelegt haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.











Zwei Kinder und ein Jugendlicher haben bei Mannheim mehrere Schottersteine auf Gleise gelegt. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, überfuhr ein ICE die Steine am Montagabend. Zu einem Unglücksfall und Verletzten sei es nicht gekommen. Auch am Zug sei kein Schaden entstanden.