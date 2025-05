Ein Unbekannter soll einen fahrenden ICE zwischen Mannheim und Karlsruhe mit Steinen beworfen haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten es Fahrgäste am Dienstagabend während der Fahrt auf freier Strecke knallen hören. Zwei Fensterscheiben wurden beschädigt, es entstand ein Schaden von rund 2.600 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Bahnsteigaufsicht am Karlsruher Bahnhof hatte mehrere Einschlagspuren am Zug festgestellt und die Bundespolizei informiert. Diese ermittelt nun wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen. Laut einer Sprecherin ist noch unklar, ob es einen oder mehrere Werfer gab und von wo genau die Steine flogen.

Lesen Sie auch

Bahnmitarbeiter hatten die betroffenen Scheiben in Karlsruhe ordnungsgemäß abgeklebt, sodass der Zug seine Fahrt fortsetzen konnte.