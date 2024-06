Mannheim: Herrenloser Koffer sorgt für Bahnsteig-Sperrung

1 Die Sperrung dauerte etwa 30 bis 45 Minuten. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Wegen eines herrenlosen Koffers ist am Samstagnachmittag ein Bahnsteig im Mannheimer Hauptbahnhof teilweise gesperrt worden. Am Abend wurde die Sperrung wieder aufgehoben, weil sich der Inhalt des Koffers als ungefährlich herausgestellt hatte, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Die Sperrung habe etwa 30 bis 45 Minuten gedauert, während derer man nach dem Eigentümer gesucht und den Koffer auf Sprengstoff geprüft habe. Während der Sperrung fuhren demnach an Gleis 1 keine Züge, an den anderen Gleisen aber schon.