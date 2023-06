1 Die Polizei hat den Hauptbahnhof von Mannheim gesperrt. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Patrick Seege/Patrick Seeger

Verkehrschaos in Mannheim: Weil jemand ein Gepäckstück am Hauptbahnhof stehen ließ, musste der Bahnverkehr komplett eingestellt werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Aufregung am Hauptbahnhof in Mannheim: Wegen eines herrenlosen Gepäckstücks ist das Gebäude am Dienstagmorgen stundenlang gesperrt gewesen. Der Zugverkehr wurde eingestellt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.