1 Die Frau überlebte den Unfall nicht. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Auf der B36 in Mannheim drängelt ein Autofahrer im Straßenverkehr und verursacht dadurch offenbar einen Unfall. Dabei kommt eine 43 Jahre alte Autofahrerin ums Leben.











Link kopiert



Eine Frau ist in Mannheim bei einem durch eine Drängelei verursachten Verkehrsunfall gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag die 43-Jährige ihren lebensgefährlichen Verletzungen noch an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 36 bei der SAP-Arena. Zwei weitere Menschen mussten demnach ins Krankenhaus gebracht werden, insgesamt wurden sechs Menschen verletzt.