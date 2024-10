1 Rettungskräfte waren am Donnerstagabend im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Auf Höhe des Universitätsklinikums in Mannheim sind bei einem Unfall drei Fahrzeuge zusammengeprallt. Eines überschlug sich.











Bei einem schweren Unfall in Mannheim sind drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Fahrzeug habe sich zudem überschlagen, teilte die Polizei mit. Der Unfall passierte am Abend auf Höhe des Universitätsklinikums in der Neckarstadt. Rettungskräfte und Polizei seien im Einsatz, hieß es.