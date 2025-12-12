Mannheim/Dortmund: Mann bekommt gestohlenen Wagen vorerst nicht zurück

Ein Mann holt sein gestohlenes Auto selbst zurück – doch die Staatsanwaltschaft entscheidet, dass der Wagen beim Käufer bleibt. Geht der Fall jetzt vor die Gerichte?
Ein Mann aus Mannheim, der sich sein gestohlenes Auto bei einem Händler in Dortmund auf eigene Faust zurückgeholt hatte, bekommt sein Fahrzeug nicht zurück. Diese Entscheidung hat die Staatsanwaltschaft Dortmund jetzt getroffen, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Ob diese juristische Bewertung am Ende Bestand hat, müssen möglicherweise später noch Gerichte entscheiden.