Mannheim: DNA-Massentest nach Attacke auf Obdachlose beginnt

1 Die Polizei sucht mithilfe der DNA-Tests nach zwei Verdächtigen. (Symbolbild) Foto: dpa

Im Juli vergangenen Jahres wird eine Obdachlose zusammengeschlagen und liegengelassen. Auf der Suche nach dem Täter bittet die Polizei 800 Männer zur Speichelabgabe.











Nach einem brutalen Angriff auf eine Obdachlose in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) sind rund 800 Männer aus der Gegend aufgerufen, in den kommenden Tagen bei einem DNA-Test eine Speichelprobe abzugeben. Mit dem freiwilligen Massentest erhoffen sich die Ermittler, die Gewalttat an einer heute 62-jährigen Frau im Ortsteil Unterbalbach aufklären zu können.