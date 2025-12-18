Mannheim: Dachstuhl in Flammen – 29 Menschen müssen Haus verlassen

Dutzende Menschen werden in der Nacht in Mannheim aus dem Schlaf gerissen und müssen ihr Haus verlassen – der Dachstuhl steht in Flammen. Das hat Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr.
Einsatzkräfte haben einen Menschen aus einem brennenden Haus in Mannheim gerettet. Er sei leicht verletzt worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Weitere Bewohner, die in der Nacht von dem Brand überrascht wurden, mussten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt seien 29 Menschen betroffen gewesen. Sieben von ihnen seien zunächst in einem Hotel untergekommen.