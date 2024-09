Mannheim: Behörde: Kein politisches Motiv bei Angriff auf AfD-Mann

1 Nach dem Messerangriff auf einen AfD-Politiker will die Staatsanwaltschaft den Täter dauerhaft in einer Psychiatrie unterbringen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sina Schuldt

Eine Messer-Attacke auf einen AfD-Politiker in Mannheim sorgte für Schlagzeilen. Gab es einen politischen Hintergrund? Die Staatsanwaltschaft hat dafür keine Hinweise. Der Täter soll in eine Klinik.











Link kopiert



Drei Monate nach der Messer-Attacke auf einen AfD-Kandidaten für die Kommunalwahl in Mannheim will die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht sehen. „Die Ermittlungen haben keine Hinweise auf ein politisches Motiv ergeben“. Es sei vielmehr davon auszugehen, dass der 25-jährige Mann nicht erkannt habe, dass es sich bei seinem Opfer um einen AfD-Politiker handle, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage.