Mannheim: Autofahrer trickst bei Kontrolle mit Kunst-Urin

Bei einer Verkehrskontrolle in Mannheim versuchte ein 32-Jähriger, einen Drogentest mit synthetischem Urin zu täuschen. Die Polizei durchschaute den Trick jedoch.











Er hatte Drogen genommen und war dann in eine Verkehrskontrolle geraten: Ein 32-Jähriger wollte in Mannheim beim anschließenden Urincheck tricksen. Anstatt in den Becher zu pinkeln, füllte er dort synthetischen Kunst-Urin ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das allerdings beobachtete ein Polizist und stellte den Mann zur Rede. Schließlich räumte der erwischte Autofahrer seinen Drogenkonsum ein. Nun wird gegen ihn wegen Rausch am Steuer ermittelt, er könnte zumindest vorübergehend seinen Führerschein verlieren, hieß es in der Mitteilung.