1 Eine Straßenbahn kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit einem Auto. (Symbolbild) Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich

In Mannheim stoßen ein Auto und eine Straßenbahn zusammen. Während die Straßenbahn weiterfahren kann, bleibt der Wagen schwerbeschädigt zurück.











– In der Nähe des Hauptbahnhofes in Mannheim sind am Abend ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Warum es zu dem Verkehrsunfall kam, ist derzeit noch unklar.